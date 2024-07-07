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Царьград

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Новый способ спасения: В Африке с помощью радиоактивных гранул защитят носорогов от браконьеров

Новый способ спасения: В Африке с помощью радиоактивных гранул защитят носорогов от браконьеров

После трёх лет кропотливой и упорной работы в рамках проекта Rhisotope в Университете Витса удалось успешно ввести низкие дозы радиоизотопов 20 живым носорогам, пишет Phys.

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