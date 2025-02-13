В подмосковном Одинцово жители перестали надеяться на полицию и взяли безопасность в свои руки

лина любимцева Скорее всего, что верховная власть, по своим каналам, НЕГЛАСНО ЗАПРЕЩАЕТ ПОЛИЦИИ РАЗБИРАТЬСЯ И НАКАЗЫВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ МИГРАНТОВ... Просто так, по инициативе исключительно полицейских, этого не могло быть. Ну и к чему это может привести?!!!

лл лина любимцева А вот ЕСЛИ россияне будут делать то, что предлагаете вы, то обязательно и накажут, и посадят!! И шкуру спустят!!!... Миндальничать не будут. Россияне же не мигранты.