Avia.pro - СМИ В подмосковном Одинцово, а точнее, в микрорайоне «Трёхгорка», жители перестали надеяться на полицию и взяли безопасность в свои руки.
В подмосковном Одинцово жители перестали надеяться на полицию и взяли безопасность в свои руки
Комментарии
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лина любимцева
Скорее всего, что верховная власть, по своим каналам, НЕГЛАСНО ЗАПРЕЩАЕТ ПОЛИЦИИ РАЗБИРАТЬСЯ И НАКАЗЫВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ МИГРАНТОВ... Просто так, по инициативе исключительно полицейских, этого не могло быть. Ну и к чему это может привести?!!!
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4 час.
лл
лина любимцева
А вот ЕСЛИ россияне будут делать то, что предлагаете вы, то обязательно и накажут, и посадят!! И шкуру спустят!!!... Миндальничать не будут. Россияне же не мигранты.
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4 час.
АГ
Александр Гуреев
Предлагай Крымский- Римский, хули пиздишь тут. Иди на улицу, сними штаны и пусть тебя ослы кишлачные ебут. Ты натуральный дерьмократ.
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38 мин.
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