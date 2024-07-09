«Словно бесноватые». Как нацисты и бандеровцы расправлялись с москалями и евреями

ФСБ России впервые опубликовала цифровую копию протокола допроса обер-ефрейтора Ганса Изенмана. Палач принимал участие в массовой расправе над евреями в ходе львовского погрома, произошедшего в конце июня – начале июля 1941 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии