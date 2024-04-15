Обслуживание в ресторане The Track в Лос-Анджелесе, 1950-е годы. Еда доставлялась по конвейеру прямо к машинам Источник Открыть "Обслуживание в ресторане The Track в Лос-Анджелесе, 1950-е годы" на FiNE NEWS.