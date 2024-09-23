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За вооружённый мятеж - пожизненное лишение свободы. Комитет Госдумы одобрил проект

Комитет Госдумы одобрил законопроект об ужесточении наказания за вооружённый мятеж. В качестве максимального наказания может быть введено пожизненное лишение свободы.

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