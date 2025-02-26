Что будет после завершения СВО? Поэт озвучил пророчество, которое не должно воплотиться в жизнь: "Здесь нет и не было войны".
Поэт озвучил пророчество об СВО, которое не должно воплотиться в жизнь. Но оно уже начинает сбываться
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
А начать "воевать по взрослому", не пробовали? Без сдерживаний и указующих рекомендаций с верху! Русский народ не слепой, и все что твориться на Донбассе и видит и знает, гораздо больше того, как нам говорят по зомбо ящику. Вопросов слишком много, но Власть как бы не спешит на них отвечать и действием продемонстрировать, что она вместе с народом! А про "мирную и беззаботную жизнь" в тылу нам рассказывать не надо, военного положения в стране ни кто не объявлял!
Ответить
21 час.
ИД
Ирина Доманская
Что значит никто не видит, а кто собирает гуманитарку , а кто сети плетёт, а кто помогает в санаториях и госпиталях, собирая вещи для раненых, которым даже после выписки одеть нечего!
Ответить
19 час.
Свежие комментарии