Поэт озвучил пророчество об СВО, которое не должно воплотиться в жизнь. Но оно уже начинает сбываться

ИМ

Ильдус Мамлеев

А начать "воевать по взрослому", не пробовали? Без сдерживаний и указующих рекомендаций с верху! Русский народ не слепой, и все что твориться на Донбассе и видит и знает, гораздо больше того, как нам говорят по зомбо ящику. Вопросов слишком много, но Власть как бы не спешит на них отвечать и действием продемонстрировать, что она вместе с народом! А про "мирную и беззаботную жизнь" в тылу нам рассказывать не надо, военного положения в стране ни кто не объявлял!