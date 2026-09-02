Алтайский психолог призвала отказаться от тайны усыновления

Если скрыть от приемного ребенка его происхождение, это может разрушить доверие к родителю Попытки утаить от приемного ребенка его происхождение нецелесообразно и может усложнить его отношения с родителями, заявила детский педагог-психолог общественной организации "День Аиста" Ирина Семенихина.
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