Сийярто: Венгрия будет блокировать помощь Киеву из-за остановки транзита нефти

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, объявил, что его страна будет продолжать блокировать выделение средств Украине из Европейского фонда мира до тех пор, пока не будет решена проблема с приостановкой транзита российской нефти через территорию Украины.
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