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Александр Скубченко: США любят, когда марионетки лижут им зад

Александр Скубченко: США любят, когда марионетки лижут им зад

Министр иностранных дел Китая: «Соединенные Штаты стремились свергнуть более 50 иностранных правительств, грубо вмешивались в выборы по меньшей мере в 30 странах и пытались убить более 50 иностранных лидеров».

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