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Сбербанк: с 1 августа, все владельцы банковских карт останутся без рубля

Сбербанк: с 1 августа, все владельцы банковских карт останутся без рубля

Сбербанк: с 1 августа, все владельцы банковских карт останутся без рубля Юлия ЧелкановаСбербанк, один из ведущих банков России, объявил о внедрении значительных изменений для всех владельцев банковских карт.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Не играйте в азартные игры с аферистами из банков и не пытайтесь получить деньги на халяву.
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18 час.
АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Греф и сбер это аферисты.
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16 час.

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