Сбербанк: с 1 августа, все владельцы банковских карт останутся без рубля Юлия ЧелкановаСбербанк, один из ведущих банков России, объявил о внедрении значительных изменений для всех владельцев банковских карт.
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