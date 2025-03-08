Китай будет активизировать исследования законотворчества в нарождающихся отраслях

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Китай будет усиливать исследования законотворчества в нарождающихся отраслях, таких как искусственный интеллект, цифровая экономика и большие данные, говорится в докладе о работе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/, представленном на рассмотрение проходящей 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.