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МОСИНФОРМ

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Московская биотехнологическая компания отгрузила более 1 млн упаковок препаратов за восемь месяцев 2026 года

Московская биотехнологическая компания отгрузила более 1 млн упаковок препаратов за восемь месяцев 2026 года

Московская биотехнологическая компания «Артселленс» за январь — август 2026 года реализовала более миллиона упаковок лекарств.

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