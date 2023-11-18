Туляки смогу пройти тест на знание закона "30 лет Конституции России - проверь себя!"

В декабре отмечается 30 лет со дня утверждения Конституция Российской Федерации. В честь этой даты жители Тульской области смогут принять участие в национальном тестирование, которое позволяет каждому гражданину проверить свои знания конституции РФ.
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