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Царьград

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С 11 марта в Москве потеплеет до +16 градусов

С 11 марта в Москве потеплеет до +16 градусов

После резкого потепления в Москву и Подмосковье вернутся заморозки.В Москве и области с 11 по 14 марта пройдёт череда температурных рекордов.

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