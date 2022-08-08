Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНП
    Два бабуина."Тащил прямо по а...
  • Максим
    В Москве, может быть, и перед перестройкой, а в Крыму гораздо раньше. И тонны книг на общественно-политические темы, ...Павел Серебряков:...
  • Анатолий
    Вешать на площади Рязани.В Рязани сотрудни...

Доступ к технологическому оборудованию заводов предоставят малому бизнесу Приморья

Доступ к технологическому оборудованию заводов предоставят малому бизнесу Приморья

О том, что уже делается в Приморье и что планируется сделать в плане помощи бизнесу региона, занимающемуся импортозамещением, рассказал заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко на круглом столе на тему "Импортозамещение: новые возможности" (12+), состоявшемся в среду, 3 августа, во Владивостоке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх