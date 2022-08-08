Доступ к технологическому оборудованию заводов предоставят малому бизнесу Приморья

О том, что уже делается в Приморье и что планируется сделать в плане помощи бизнесу региона, занимающемуся импортозамещением, рассказал заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко на круглом столе на тему "Импортозамещение: новые возможности" (12+), состоявшемся в среду, 3 августа, во Владивостоке.
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