Доступ к технологическому оборудованию заводов предоставят малому бизнесу Приморья

О том, что уже делается в Приморье и что планируется сделать в плане помощи бизнесу региона, занимающемуся импортозамещением, рассказал заместитель председателя Правительства Приморского края Николай Стецко на круглом столе на тему "Импортозамещение: новые возможности" (12+), состоявшемся в среду, 3 августа, во Владивостоке.