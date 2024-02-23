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Основные причины деформации подъездной дорожки и способы их исправления

Основные причины деформации подъездной дорожки и способы их исправления

Со временем подъездные пути могут изменять своё положение, однако повторное обустройство не является оптимальным решениемНезависимо от того, какой материал использовался для вашей подъездной дорожки: цемент, асфальт, брусчатка, кирпич или другой, вы могли заметить, что она начала проседать и трескаться в некоторых местах.

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