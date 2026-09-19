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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арвид Линдблад: «В Мадриде снова доказал, что даже в сложных ситуациях способен отыграться и вернуться в борьбу»

Пилот « Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад , обсуждая свои сильные стороны, отметил умение отыгрываться после неудачных моментов по ходу уик-энда.

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