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Росший в СССР не пройдет этот веселый тест: 10 лучших советских мультфильмов-сказок из вашего детства, чьих авторов никто не знает

Росший в СССР не пройдет этот веселый тест: 10 лучших советских мультфильмов-сказок из вашего детства, чьих авторов никто не знает

Сказочно ностальгический тест, который перенесет вас в счастливое детство! фото: кадр из мультфильма «Волшебное кольцо» (1979)Не «Ну, погоди!» единым, «Винни Пухом» и тому подобными «Приключениями капитана Врунгеля» с «Карлсоном» и «Простоквашино» жила советская детвора! Советская детвора обожала мультфильмы, поставленные по русским народным и заморским сказкам.

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