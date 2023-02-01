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Леброн Джеймс: «Я собираюсь играть еще как минимум несколько лет»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, говоря о приближающемся рекорде НБА по количеству очков за карьеру, заявил, что полон решимости продолжать играть в лиге еще как минимум пару лет.

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