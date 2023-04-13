В Грузии обвинили США в неуважении «стратегического партнера»

США называют Грузию «стратегическим партнером», но проявляют неуважение к стране, обвинив грузинских судей в коррупции без предоставления доказательств, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 12 апреля на грузинском «Первом канале».
США называют Грузию «стратегическим партнером», но проявляют неуважение к стране, обвинив грузинских судей в коррупции без предоставления доказательств, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 12 апреля на грузинском «Первом канале».
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