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В Грузии обвинили США в неуважении «стратегического партнера»

В Грузии обвинили США в неуважении «стратегического партнера»

США называют Грузию «стратегическим партнером», но проявляют неуважение к стране, обвинив грузинских судей в коррупции без предоставления доказательств, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили 12 апреля на грузинском «Первом канале».

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