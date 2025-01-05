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Гiмно про щеню вмерлую

Гiмно про щеню вмерлую

На Украине многие телеканалы решили не включать государственный гимн в Новогоднюю ночь. Оказывается, гiмно про щеню вмерлую наводит на хохлов тоску.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Да-а... уж! ГiмнО - це гiмнО!  С какого боку його ни показывай. А уж щенЯ так давно-о вмэрла! Чё дёргаться-то?
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7 час.
Надежда
Щеня щэ не вмерло, а всё ещё продолжает биться в агонии...
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6 час.
лл
лина любимцева
Сказано &quot;щеня вмэрло&quot;,  значит вмерло!!!
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2 час.

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