Жительница Суджанского района: после удара ВСУ соседей хоронили в коробках

В слободе Гончаровка Суджанского района Курской области после удара ВСУ по одному из домов останки живших в нем супругов пришлось хоронить в коробках из-под игрушек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную жительницу Евгению Марченко.
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