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Беллингем забил 6 голов за 6 игр сезона. У хавбека «Реала» и Англии 1+1 в матче с Шотландией

Беллингем забил 6 голов за 6 игр сезона. У хавбека «Реала» и Англии 1+1 в матче с Шотландией

Хавбек помог сборной Англии одержать победу в товарищеском матче со счетом 3:1. За 6 матчей сезона в составе «Реала» и национальной команды 20-летний футболист отметился 6 голами и 2 ассистами.

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