Цветение сакуры, концерты звезд и винный туризм: 10 граней отдыха на берегу моря

Гостей ждет насыщенная событиями программа. Фото: пресс-служба На территории Mriya Resort & SPA состоялся яркий праздник «Десять граней – одно начало», посвященный началу цикла мероприятий в честь юбилея курорта под общим названием «Mriya X».
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