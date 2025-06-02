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Царьград

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Шесть экопарков для переработки отходов откроют в России к 2025 году

Шесть экопарков для переработки отходов откроют в России к 2025 году

Заместитель министра экологии РФ Денис Буцаев сообщил, что к концу 2025 года в России завершат строительство шести экопромышленных парков для переработки отходов.

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