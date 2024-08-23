Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за л...Захват и штурм ИК...
  • Неизвестно Неизвестно
    Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за л...Сделала замечание...
  • Евгения Болотова
    Берёзы жалко.Сделала замечание...

Сделала замечание - осталась без волос: Жители требуют наказать распоясавшихся приезжих

Сделала замечание - осталась без волос: Жители требуют наказать распоясавшихся приезжих

Фото: Царьград Жители подмосковного посёлка Дрожжино ополчились против распоясавшихся приезжих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Екатерина Самойлова Гавриченкова
всем этим &quot;парикмаХерам&quot; тоже что-нибудь &quot;отбрить&quot;.. без наркоза..
Ответить
10 час.
Евгения Болотова
Берёзы жалко.
Ответить
6 час.
Неизвестно Неизвестно
Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банковскими жуликами ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры.
Ответить
37 мин.

Картина дня

наверх