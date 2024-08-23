Фото: Царьград Жители подмосковного посёлка Дрожжино ополчились против распоясавшихся приезжих.
Сделала замечание - осталась без волос: Жители требуют наказать распоясавшихся приезжих
Комментарии
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Екатерина Самойлова Гавриченкова
всем этим "парикмаХерам" тоже что-нибудь "отбрить".. без наркоза..
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10 час.
Евгения Болотова
Берёзы жалко.
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6 час.
Неизвестно Неизвестно
Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банковскими жуликами ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры.
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37 мин.
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