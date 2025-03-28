До конца 2025 года «Газсёрф» и «Татнефть» откроют производство полимерной серы Татьяна СоломонПолимерная (нерастворимая) сера — необходимый продукт в шинной промышленности, является вулканизирующим агентом и придаёт дополнительную прочность шинам.
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