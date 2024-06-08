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Расчет FPV-дрона ВС РФ уничтожил американскую БМП в зоне СВО

Расчет FPV-дрона ВС РФ уничтожил американскую БМП в зоне СВО

Расчет FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожил американскую боевую машину пехоты (БМП) М2 Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении специальной военной операции (СВО).

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