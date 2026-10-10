Киев атакован: блэкаут в метро и в районах, нет света, остановлено движение поездов и эскалаторов (ВИДЕО)

Идет налёт дронов, гремят взрывы в Киеве. В связи с отключением электропитания от внешних источников в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов, сообщает городская администрация.
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