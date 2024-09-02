Епархиальный духовно-просветительский центр ´Дружба´. Разговор с директором Павлом Копыльцом.

Накануне Дня знаний редакция сайта Бобруйской епархии пообщалась с директором епархиального духовно-просветительского центра ´Дружба´ Павлом Копыльцом:- Добрый день, Павел Евгеньевич! Мы находимся в 8 километрах от города Бобруйска в епархиальном духовно-просветительском центре ´Дружба´, руководителем которого Вы являетесь.
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