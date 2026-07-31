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Гелашвили о детском хоккее: «В Европе позже начинают заниматься. А у нас уже в юном возрасте наступает выгорание. Время подходить к команде мастеров – а ты изнутри пустой»

Бывший вратарь клубов КХЛ , тренер вратарей « Ак Барса » Георгий Гелашвили рассказал о разнице подходов к воспитанию хоккеистов в России и Европе.

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