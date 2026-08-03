В "Уралсиб Бизнес Онлайн" появилась возможность автоматического получения выписок 1С

Теперь клиенты могут получать в 1С банковские выписки автоматически и по расписанию. Инструкция по включению – в разделе "Сервисы" в блоке Уралсиб Коннект онлайн-банка (Кнопка "Подробнее" → раздел "Помощь").
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