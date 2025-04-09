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Китай опроверг участие своих граждан в конфликте на Украине

Китай опроверг участие своих граждан в конфликте на Украине

Китайский МИД прокомментировал слухи об участии своих граждан в конфликте на Украине.Представитель МИД КНР Линь Цзян ответил на вопрос украинского журналиста об участии китайских военных в спецоперации на стороне России.

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