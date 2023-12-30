Walla: Израиль и ХАМАС в скором времени возобновят переговоры по заложникам

Представители Катара, который играет роль посредника в переговорах Израиля и представителей радикального палестинского движения ХАМАС по вопросу освобождения заложников, рассказали израильским коллегам, что палестинская сторона «в принципе согласна» на возобновление переговоров по вопросам заложников.