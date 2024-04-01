Астролог Михаил Левин. После трагических событий теракта в «Крокусе» все чаще раздаются мнения о возможном обострении политической ситуации… Готовимся к 30-летней войне? Астрологический прогноз Михаила Левина .
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