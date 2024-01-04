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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Атанасов травмировался после столкновения с Воном из «Куньлуня». Форвард «Торпедо» держался за колено и ушел со льда с помощью партнеров

В начале первого периода матча Фонбет чемпионата КХЛ россиянин столкнулся с нападающии «Куньлуня» Остином Воном и неудачно упал, подвернув ногу.

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