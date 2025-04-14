«Издевается над умершей»: освободившийся убийца из Владивостока оказался в центре скандала

Житель Владивостока Виктор Коэн, получивший известность как обвиняемый по делу о жестоком убийстве своей сожительницы Галины Колядзинской, впоследствии проведший в заключении почти 10 лет, оказался в центре громкого дела.
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