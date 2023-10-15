Магия Мбаппе, дубль Роналду и удача Тедеско: сборные Франции, Португалии и Бельгии вышли в финальную стадию Евро-2024

Три сборные заранее квалифицировались в финальную стадию чемпионата Европы-2024 в Германии. Национальные команды Франции и Португалии оказались сильнее Нидерландов и Словакии соответственно благодаря дублям Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду.