Магия Мбаппе, дубль Роналду и удача Тедеско: сборные Франции, Португалии и Бельгии вышли в финальную стадию Евро-2024

Три сборные заранее квалифицировались в финальную стадию чемпионата Европы-2024 в Германии. Национальные команды Франции и Португалии оказались сильнее Нидерландов и Словакии соответственно благодаря дублям Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии