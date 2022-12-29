Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...
  • Валентин Воробьев
    Не стоит торопиться. Дюков, притормози!Дюков предложил и...
  • Валентин Воробьев
    Они, татуировки, отвратительны и не выделяют человека. Это традиция папуасов, зачем уподобляться дикарям?!Спикер Госсовета ...

Малкин без очков 3-ю игру подряд. Ранее была 9-матчевая результативная серия

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями в матче чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:5 ОТ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх