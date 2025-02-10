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Царьград

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"Трепло" и "позорище": Заявление Зеленского вывело украинцев из себя. Выражения подбирать не стали

"Трепло" и "позорище": Заявление Зеленского вывело украинцев из себя. Выражения подбирать не стали

Заявление Владимира Зеленского о "мире" и о выборах на Украине вывело из себя украинцев. Люди не стали подбирать выражения и написали всё, что думают о просроченном президенте прямо в комментариях в крупнейшем канале Украины.

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