Украина погрузилась во тьму после ракетных залпов: уничтожен газовый терминал под Львовом

В списке пострадавших оказались Винница, Николаев, Одесса, Житомир, Ивано-Франковск, Киев и область, Хмельницкий, Ровно, Черкасская область, Полтавская область, Кропивницкий, Черниговская область, Волынь, Львов и область, Харьков, Сумы и Сумская область.
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