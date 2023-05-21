Военкоры РВ сообщили, что украинские военные могли попасть в «котёл» на окраине Артемовска

Боевики украинских вооруженных формирований могли попасть в «котёл» на окраине города Артемовска (украинское название Бахмут), о взятии под контроль которого 20 мая сообщил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин и позже Министерство обороны РФ.