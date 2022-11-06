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Кузьменко забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом». У него 11 очков в 12 играх

Кузьменко забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом». У него 11 очков в 12 играх

Андрей Кузьменко забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом». Российский форвард «Ванкувера» отличился в матче с «Предаторс» (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

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