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Живая Кубань

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  • Vitaly Arkhipov
    Их извинения ломанного гроша не стоят. Только наказание по суду.Не пускал русских...
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Не пускал русских детей на детскую площадку и спровоцировал массовую драку: полиция задержала молодого мигранта-зачинщика

Не пускал русских детей на детскую площадку и спровоцировал массовую драку: полиция задержала молодого мигранта-зачинщика

Не пускал русских детей на детскую площадку и спровоцировал массовую драку: полиция задержала молодого мигранта-зачинщикаЗачинщика массовой драки 6 июля на улице Лавочкина в Краснодаре задержали полицейские.

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Комментарии
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Vitaly Arkhipov
Их извинения ломанного гроша не стоят. Только наказание по суду.
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