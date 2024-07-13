Не пускал русских детей на детскую площадку и спровоцировал массовую драку: полиция задержала молодого мигранта-зачинщика

Не пускал русских детей на детскую площадку и спровоцировал массовую драку: полиция задержала молодого мигранта-зачинщикаЗачинщика массовой драки 6 июля на улице Лавочкина в Краснодаре задержали полицейские.
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