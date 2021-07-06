HMD Global планирует выпустить флагманский смартфон Nokia до 11 ноября

Компания HMD Global после релиза Nokia 9 PureView в 2019 году перестала выпускать флагманские смартфоны, но похоже, скоро производитель снова вернётся в этот сегмент устройств.
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