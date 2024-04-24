Матвиенко: кардинальных изменений в структуре кабмина ожидать не стоит

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что при формировании нового правительства после инаугурации вновь избранного президента РФ Владимира Путина не произойдет каких-либо коренных изменений.
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