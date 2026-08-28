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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер – самый высокооплачиваемый теннисист за последние 12 месяцев по версии Forbes, Серена – 3-я, Соболенко – 4-я

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых теннисистов за последние 12 месяцев, начиная с US Open-2025.

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