Ольга Любимова: Поздравили победителей юбилейного сезона чемпионата творческих компетенций «АртМастерс»

Поздравили победителей юбилейного сезона чемпионата творческих компетенций «АртМастерс»На протяжении пяти лет этот уникальный проект открывает двери в профессиональную сферу для десятков тысяч молодых людей со всей страны и способствует созданию ярких проектов в области культуры и искусства.