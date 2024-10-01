Ольга Любимова: Поздравили победителей юбилейного сезона чемпионата творческих компетенций «АртМастерс»

Поздравили победителей юбилейного сезона чемпионата творческих компетенций «АртМастерс»На протяжении пяти лет этот уникальный проект открывает двери в профессиональную сферу для десятков тысяч молодых людей со всей страны и способствует созданию ярких проектов в области культуры и искусства.
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