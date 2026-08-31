Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Город, в которой идет дождь из рыб. Ученые не могут объяснить феномен, это загадка.

Город, в которой идет дождь из рыб. Ученые не могут объяснить феномен, это загадка.

Представьте: вы живете в маленьком городке где свирепствует шторм. А когда он стихает, вы выходите на улицу и видите, что земля буквально усыпана тысячами рыб.

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