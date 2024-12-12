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Последние дни транзита: бастион российского газа в ЕС потерян раньше срока

Последние дни транзита: бастион российского газа в ЕС потерян раньше срока

В Европе в эти дни прощаются с прошлым, ассоциировавшимся с процветанием и богатством. Дрейф Европы и ее энергосистемы прочь от российского сырья не сказался на его потоках в западном направлении перед концом поставок.

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